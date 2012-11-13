الشهرستاني: إكسون تجري محادثات مع مشترين محتملين لحصتها في غرب القرنة-1

لندن 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة اليوم الثلاثاء إن شركة إكسون موبيل في مراحل متقدمة من محادثات مع مشترين محتملين لحصتها في حقل نفط غرب القرنة-1.

وقال للصحفيين على هامش مؤتمر بشأن النفط والمال في لندن إن اكسون ستسلم الحقل قريبا لشركة تملك القدرة على استغلاله. ورفض الكشف عن عدد الشركات المنخرطة في المحادثات أو تحديد الدول التي تنتمي إليها.

وكانت اكسون موبيل قد أبلغت حكومة العراق برغبتها في الانسحاب من المشروع الذي تبلغ تكلفته 50 مليار دولار في جنوب العراق.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج روسي للنفط الخام يوم الجمعة إنها ستدرس عرضا من إكسون موبيل لشراء حصتها في حقل غرب القرنة-1.

وكانت لوك أويل التي تعمل حاليا في تطوير حقل غرب القرنة-2 قد قالت في السابق إن حقل غرب القرنة-1 أكبر من إمكاناتها لكنها ذكرت يوم الجمعة أنها ستنظر على الأقل في العرض.