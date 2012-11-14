مصدر: عودة صادرات نفط جنوب العراق إلى 2.04 مليون ب/ي
بغداد 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدر ملاحي إن صادرات النفط من مرافئ البصرة بجنوب العراق عادت إلى 2.04 مليون برميل يوميا اليوم الأربعاء بعد توقف أعمال التحميل بشكل كامل أمس الثلاثاء بسبب طقس سيء.
وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "عمليات التحميل في موانئ البصرة توقفت يوم الثلاثاء بسبب رياح شدية. الطقس تحسن والسفن بدأت التحميل اليوم." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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