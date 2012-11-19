النفط الأمريكي يرتفع 2.72% عند التسوية

نيويورك 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.36 دولار أو 2.72% عند التسوية إلى 89.28 دولار للبرميل اليوم الاثنين مدعوما بالتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة لتجنب أزمة "المنحدر المالي" إلى جانب تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.