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لوك أويل ستبت في المشاركة في حقل غرب القرنة 1 بالعراق نهاية العام

Wed Nov 28, 2012 9:39am GMT
 
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موسكو 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس لوك أويل ثاني أكبر منتج للخام في روسيا اليوم الأربعاء إن الشركة ستأخذ قرارها بنهاية العام بشأن إن كانت ستحل محل اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 العملاق بالعراق.

وأضاف وحيد علي كبيروف أن إكسون التي قررت الانسحاب من المشروع قدمت للشركة الروسية بيانات بشأن الحقل. وتعمل لوك أويل بالفعل في مكمن غرب القرنة 2.

وقال علي كبيروف "ستتوفر لدينا المعلومات الكافية بشأن إن كانت هناك وفورات من ضم غرب القرنة 2 وغرب القرنة 1 في دورة واحدة." (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 