متحدث: محتجون يوقفون العمل في مصفاة النفط الرئيسية بغرب ليبيا

طرابلس 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متحدث إن محتجين أوقفوا العمل بمصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا اليوم الخميس وذلك للمرة الثانية هذا الشهر.

وقال عصام المنتصر من شركة الزاوية لتكرير النفط إن مصابين من قدامى المحاربين الذي شاركوا في الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي يتظاهرون أمام المصفاة مما يحول دون دخول الموظفين ويمنع شاحنات نقل الوقود من مغادرة المنشأة.