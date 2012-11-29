متحدث: محتجون يوقفون العمل في مصفاة النفط الرئيسية بغرب ليبيا
طرابلس 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متحدث إن محتجين أوقفوا العمل بمصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا اليوم الخميس وذلك للمرة الثانية هذا الشهر.
وقال عصام المنتصر من شركة الزاوية لتكرير النفط إن مصابين من قدامى المحاربين الذي شاركوا في الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي يتظاهرون أمام المصفاة مما يحول دون دخول الموظفين ويمنع شاحنات نقل الوقود من مغادرة المنشأة.
كان احتجاج مماثل في أوائل نوفمبر تشرين الثاني قد تسبب في غلق المصفاة لمدة يومين مما أدى إلى نقص الوقود في العاصمة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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