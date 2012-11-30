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مصفاة النفط الرئيسية بغرب ليبيا تستأنف عملها

Fri Nov 30, 2012 8:30am GMT
 
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طرابلس 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم مصفاة النفط الرئيسية بغرب ليبيا إن المصفاة استأنفت عملها اليوم الجمعة بعد أن أغلقها المتظاهرون لمدة يوم.

وقال عصام المنتصر المتحدث باسم مصفاة الزاوية إن الموظفين تمكنوا من استئناف عملهم وإن شاحنات الوقود تمكنت من مغادرة المصفاة.

وكان حشد ضخم من المقاتلين الذين شاركوا في الإطاحة بالزعيم الراحل معمر الذافي العام الماضي قد منعوا الموظفين من دخول المصفاة أمس الخميس ومنعوا شاحنات الوقود من المغادرة مطالبين بتعويضات عن جهودهم.

وتسبب احتجاج مماثل في أوائل الشهر في إغلاق المصفاة ليومين. (إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 