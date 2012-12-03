ايني الايطالية تعلن استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا

ميلانو 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة ايني الايطالية للنفط والغاز اليوم الاثنين إنها استأنفت أنشطة التنقيب البري في ليبيا.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم إنها بدأت الحفر في بئر بحوض سرت الواقع على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي مدينة بنغازي.

وقال البيان "بئر التنقيب هي الأولى ضمن برنامج للحفر البري سيتواصل في 2013 وهي خطوة مهمة لاستئناف كل أنشطة ايني للتنقيب والإنتاج في ليبيا."

كان اقتتال داخلي في 2011 قد عطل أنشطة الشركات بقطاع النفط والغاز في ليبيا.