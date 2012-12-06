تراجع عقود النفط الأمريكي اكثر من دولار
(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى الى الخميس)
نيويورك 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولار اليوم الخميس وذلك تحت ضغط من المخاوف بشأن ازمة الديون في منطقة اليورو وصعود الدولار وزيادات كبيرة في مخزونات منتجات التكرير في الولايات المتحدة.
وانخفض الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة لتسليم يناير كانون الثاني 1.20 دولار إلى 86.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1412 بتوقيت جرينتش.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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