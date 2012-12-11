أوبك ترى مخاطر نزولية في 2013 والسعودية تخفض الإنتاج

فيينا 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء إن إنتاجها من النفط تراجع في نوفمبر تشرين الثاني مقتربا من مستوياته المستهدفة بفعل خفض الانتاج في السعودية وحذرت من أن نمو الطلب العالمي على الخام قد يتراجع في النصف الأول من 2013 نتيجة ضعف الاقتصاد.

وقالت المنظمة في تقرير شهري إن انتاجها تراجع 210 آلاف برميل يوميا في نوفمبر إلى 30.78 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية. وأبلغت السعودية أوبك أنها خفضت الانتاج 230 ألف برميل يوميا إلى 9.49 مليون برميل يوميا.

ويأتي تقرير أوبك قبل يوم من اجتماع المنظمة في فيينا ولم يتضمن تعديلات كبيرة على التوقعات. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي المنظمة على مستوى الانتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا في اجتماع الأربعاء.

وترك التقرير توقعات المنظمة لنمو الطلب العالمي في 2013 دون تغيير عند 770 ألف برميل يوميا وتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على خام أوبك العام المقبل 29.7 مليون برميل يوميا دون تغيير عن الشهر الماضي وبانخفاض 400 ألف برميل يوميا عن 2012.

إلا أن أوبك تتوقع أن يشهد النصف الأول من 2013 تراجعا في الطلب على خامها إلى 29.25 مليون برميل يوميا في المتوسط وهو ما يعني زيادة المخزونات نحو 1.5 مليون برميل يوميا إذا حافظت أوبك على معدل إنتاج نوفمبر.

وقال التقرير "ضعف الاقتصاد العالمي يسبب قدرا كبيرا من الغموض في توقعات الطلب العالمي على النفط وهو ما ينطوي على مخاطر نزولية خاصة في النصف الأول من العام."

وأضافت أوبك وهي مصدر أكثر من ثلث النفط العالمي أن تسارع النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2 بالمئة من ثلاثة بالمئة في 2012 سينعش السوق بصفة عامة.