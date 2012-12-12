العراق: لن نخفض إنتاج النفط وعلى الآخرين خفض انتاجهم

فيينا 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال فلاح العامري مندوب العراق لدى أوبك اليوم الاربعاء إنه ينبغي على منتجين اخرين من أعضاء أوبك تحمل عبء خفض الانتاج إذا كانت هناك حاجة لتقليص المعروض.

وتابع "العراق لن يخفض انتاجه قط."

وقال "ينبغي على بعض الدول التي رفعت انتاجها في العامين الماضيين ان تفعل ذلك. انها مسألة سيادية ولا تتعلق بأوبك."

وجاءت تصريحات العامري قبل وقت قصير من بدء اجتماع أوبك الذي يتوقع ان يبقي علي سياسة الانتاج دون تغيير.