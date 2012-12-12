مندوبون: أوبك تتفق على إبقاء الإنتاج المستهدف 30 مليون ب/ي
فيينا 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مندوبون في اجتماع منظمة أوبك إن المنظمة اتفقت اليوم الأربعاء على إبقاء سقف إنتاجها النفطي دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.
ومازالت الجلسة المغلقة لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول -الذين يسعون لاختيار أمين عام جديد للمنظمة- مستمرة.
وثمة انقسام بشأن مرشحين من السعودية والعراق. وتقدمت إيران بمرشح أيضا لكن المندوبين قالوا إنها وافقت على دعم مرشح العراق. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل - هاتف 0020225783292)
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