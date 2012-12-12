مندوبون: أوبك تتفق على إبقاء الإنتاج المستهدف 30 مليون ب/ي

فيينا 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مندوبون في اجتماع منظمة أوبك إن المنظمة اتفقت اليوم الأربعاء على إبقاء سقف إنتاجها النفطي دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.