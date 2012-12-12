مسؤول بحلف الاطلسي: الاستطلاع كشف عن اطلاق صواريخ سكود في سوريا

بروكسل 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول في حلف شمال الاطلسي اليوم الاربعاء إن عددا من الصواريخ القصيرة المدى من نوع سكود أطلقت في سوريا هذا الاسبوع.