مسؤول بحلف الاطلسي: الاستطلاع كشف عن اطلاق صواريخ سكود في سوريا
بروكسل 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول في حلف شمال الاطلسي اليوم الاربعاء إن عددا من الصواريخ القصيرة المدى من نوع سكود أطلقت في سوريا هذا الاسبوع.
وقال المسؤول "رصدت أجهزة المخابرات والمراقبة والاستطلاع في الحلف اطلاق عدد من الصواريخ القصيرة المدى غير الموجهة داخل سوريا هذا الاسبوع... وتشير مسارات المقذوفات والمسافات التي قطعتها الى انها صواريخ من نوع سكود." (اعداد عمر خليل للنشرة العربية - تحرير عماد عمر - هاتف 0020225783292)
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