مصادر: بي.بي تقترح خفض مستوى الإنتاج المستهدف لحقل الرميلة العراقي
بغداد 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر في وزارة النفط العراقية وقطاع الطاقة إن شركة بي.بي توشك أن تتوصل إلى اتفاق مع العراق لخفض مستوى الإنتاج النهائي المستهدف لحقل الرميلة العملاق إلى ما بين 1.8 مليون برميل يوميا و2.2 مليون.
وذكرت المصادر أن مسؤولين من بي.بي وشركة نفط الجنوب العراقية الحكومية ووزارة النفط أجروا محادثات خلال الأشهر الأربعة الماضية ودرسوا اقتراحات بي.بي لخفض المستوى المستهدف 2.85 مليون برميل يوميا الذي اتفقوا عليه عام 2009.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير سها جادو - هاتف 0020225783292)
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