بورصة دبي ترتفع لأعلى مستوى في 10 أيام وتباين الأسواق قبل نهاية الأسبوع

من نادية سليم

دبي 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت بورصة دبي لأعلى مستوى لها في عشرة أيام اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة قبل نهاية الأسبوع حيث من المنتظر أن تشهد مصر مزيدا من الاحتجاجات.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة مسجلا أعلى إغلاق له منذ العاشر من ديسمبر كانون الأول.

وصعد سهم إعمار العقارية ذو الثقل في السوق 0.5 في المئة وسط تواصل اهتمام المستثمرين الأجانب الذين يراهنون على أن القطاع العقاري في دبي المتعثر منذ فترة طويلة بدأ يظهر علامات على التعافي.

وأعلنت الإمارة الشهر الماضي عن خطط لمشروعات سياحية وتجارية ضخمة تتضمن أكبر مركز للتسوق في العالم تقيمه دبي القابضة وإعمار العقارية.

وصعد سهما العربية للطيران منخفض التكلفة والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 2.6 و0.9 في المئة على التوالي مع توقعات بقيام الشركتين بدفع توزيعات أرباح مرتفعة.

وقال شاهزاد جناب رئيس إدارة الأصول بشركة ضمان في دبي "الأسهم هنا لا تزال رخيصة نسبيا والمكاسب الصغيرة المدفوعة بالتوزيعات النقدية بدأت تظهر. بعض الناس سيتهيأون لها مسبقا."

وزاد سهم بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنك مدرج في بورصة دبي 0.7 بالمئة بعد أن وافق على شراء حصة 95.2 في المئة في الذراع المصرية لبنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي ليعزز وجوده في السوق المصرية.