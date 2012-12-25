البورصة المصرية تتراجع وهبوط أسواق الخليج في تعاملات هزيلة

من نادية سليم

دبي 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - هبطت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء نظرا لضعف التوقعات للسياسة الاقتصادية وتراجعت أيضا جميع أسواق الأسهم الخليجية مع قيام المستثمرين بجني أرباح قبيل نهاية العام.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة في ثاني تراجع منذ بلغ أعلى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع يوم الخميس الماضي.

وارتفعت السوق معظم شهر ديسمبر كانون الأول نظرا لتصيد صفقات معظمه من جانب مستثمرين أجانب بحسب بيانات للبورصة في أعقاب هبوط بفعل الأزمة السياسية بشأن مشروع الدستور الجديد لمصر.

لكن المستثمرين قلقين من أن تعوق الأوضاع السياسية الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإصلاح الاقتصاد والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر على الأمد الطويل أمس الإثنين وقالت إن البلاد معرضة إلى مزيد من خفض التصنيف إذا قوضت الاضطرابات السياسية الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد.

وقال متعامل طلب عدم الكشف عن اسمه "لا يزال هناك الكثير من الغموض والتوقعات ليست إيجابية.

"لا توجد خطة واضحة من جانب الحكومة بشأن ما ينبغي عمله. يتزايد العجز وتتراجع قيمة العملة لكن الأسعار الرخيصة (للأسهم) ليست عند مستوى جيد للدخول."

وتراجع سهما بالم هيلز للتعمير والقلعة 3.3 و3.5 في المئة على التوالي. وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي صعدت بواقع 25 سهما مقابل سهمين فقط على قائمة المؤشر الرئيسي الذي يضم 30 سهما. وأغلقت ثلاثة أسهم دون تغير يذكر.