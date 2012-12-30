البورصة الأردنية: اليوم الأحد آخر جلسات 2012
عمان 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت البورصة الأردنية إن اليوم الأحد هو آخر جلسة تداول لعام 2012 لإعطاء المجال أمام المتعاملين لإغلاق حساباتهم وتقييم المحافظ.
وقالت البورصة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه بحسب تعليمات السوق لا يجري التداول في آخر يوم عمل في نهاية السنة المالية.
وأعلنت البورصة أيضا تعطيل أعمالها يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن تستأنف العمل يوم الأربعاء الثاني من يناير كانون الثاني 2013. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
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