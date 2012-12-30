البورصة الأردنية: اليوم الأحد آخر جلسات 2012

عمان 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت البورصة الأردنية إن اليوم الأحد هو آخر جلسة تداول لعام 2012 لإعطاء المجال أمام المتعاملين لإغلاق حساباتهم وتقييم المحافظ.

وقالت البورصة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه بحسب تعليمات السوق لا يجري التداول في آخر يوم عمل في نهاية السنة المالية.