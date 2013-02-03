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البورصة: طلبات الاكتتاب تغطي كامل طرح آسياسيل العراقية

Sun Feb 3, 2013 8:40am GMT
 
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بغداد 3 فبراير شباط (رويترز) - قالت البورصة العراقية اليوم الأحد إن طلبات الاكتتاب غطت بالكامل الطرح العام الأولي لأسهم شركة آسياسيل لاتصالات الهاتف المحمول والبالغة قيمته 1.35 مليار دولار ويعد أول طرح رئيسي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وقال طه عبد السلام الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية لرويترز إن طلبات الاكتتاب غطت كامل الطرح البالغ حجمه 67.5 مليار سهم بما يعادل 25 بالمئة من رأس المال المساهم به للشركة.

وبيعت الأسهم بسعر 22 دينار عراقيا (0.02 دولار) للسهم. وقال مسؤولون بالبورصة إنه كان من المتوقع بدء تداول السهم اليوم لكنه سيبدأ غدا الاثنين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 