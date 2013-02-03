مقدمة 2-مستثمرون أجانب يشترون معظم الأسهم في طرح آسياسيل العراقية

(لإضافة هيمنة الأجانب على طلبات الشراء وتصريحات مستثمرين وتفاصيل)

من أسيل كامي

بغداد 3 فبراير شباط (رويترز) - اشترى مستثمرون أجانب أكثر من ثلثي الأسهم المعروضة في طرح شركة آسياسيل لخدمات الهاتف المحمول البالغة قيمته 1.35 مليار دولار في حين من المتوقع أن تكون شركة اتصالات قطر (كيوتل) قد رفعت حصتها.

والطرح من أكبر عمليات طرح الأسهم في الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة الماضية ويعد اختبارا لثقة المستثمرين من أجل إبرام صفقات في المستقبل في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من أعوام الحرب وعدم الاستقرار السياسي وعقوبات مالية.

ويتعين على المنافستين المحليتين زين العراق التابعة لمجموعة زين الكويتية وكورك تليكوم التابعة لفرانس تليكوم بيع أسهم بموجب شروط رخصتيهما - بعد أن فشلتا في الالتزام بموعد نهائي في أغسطس آب 2011 - إلى جانب آسياسيل.

وقال طه عبد السلام الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية لرويترز إن طلبات الاكتتاب غطت كامل الطرح البالغ حجمه 67.5 مليار سهم بما يعادل 25 بالمئة من رأس المال المساهم به للشركة.

وكان ليث سليمان رئيس مجلس محافظي بورصة بغداد قال الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تستغل شركة اتصالات قطر الطرح لزيادة حصتها في آسياسيل والتي تبلغ 59.9 بالمئة قبل الطرح.

وقال علي المختار وهو سمسار محلي اليوم الأحد إن معظم المشترين من الأجانب مشيرا إلى أن كيوتل هي المستحوذ الرئيسي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشركة القطرية.