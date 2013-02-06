البورصة المصرية تتراجع مع هبوط الاحتياطيات الاجنبية وأسواق الخليج متباينة

من نادية سليم

دبي 6 فبراير شباط (رويترز) - تراجعت البورصة المصرية اليوم الاربعاء مسجلة أكبر هبوط في اكثر من أسبوع مع استمرار عدم الاستقرار السياسي وانخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة وهو ما شكل ضغطا على معنويات المستثمرين بينما أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 بالمئة لتتوقف مكاسب استمرت خمس جلسات مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 29 يناير كانون الثاني.

وتوقع محللون ضغوط بيع بعدما أظهرت أرقام اعلنت مساء أمس الثلاثاء انخفاض احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار في يناير وهو أقل من مستوى 15 مليار دولار الذي قالت الحكومة أنه يكفي لتغطية واردات البلاد لثلاثة أشهر.

وقالت الماسة كابيتال في مذكرة "لا تزال الأوضاع في مصر متقلبة للغاية ومن المتوقع أن تظل كذلك حتى تبدأ البلاد في استعادة الاستقرار السياسي وتتحسن الظروف الاقتصادية.

"سجلت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر أدنى مستوى لها في 15 عاما مما يضع مزيدا من الضغوط على الرئيس محمد مرسي لإبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي."

وقاد سهما أوراسكوم تليكوم وبالم هيلز للتعمير الانخفاضات بتراجعهما 4.3 و2.8 بالمئة على الترتيب.

وفي السعودية هبط المؤشر الرئيسي للسوق 0.1 في المئة بعدما تبدد التفاؤل سريعا بتعيين رئيس جديد لهيئة السوق المالية.