بورصة دبي تسجل أكبر هبوط أسبوعي في 10 أشهر

من نادية سليم

دبي 28 مارس آذار (رويترز) - ارتفعت بورصة دبي اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مع عودة صائدي الصفقات البخسة إلى السوق لكن ذلك لم يكن كافيا لإيقاف أكبر خسارة أسبوعية للبورصة منذ مايو آيار.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة مقلصا خسائره الأسبوعية إلى 3.4 في المئة. وارتفع المؤشر 13.7 في المئة في 2013 في أعقاب مكاسب في أوائل العام لكنه تحول إلى التراجع منذ أواخر فبراير شباط مع انتظار المستثمرين نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام ليروا ما إذا كانت مكاسب هذا العام لها ما يبررها.

وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني "بعض التقييمات مبالغ فيها وسأكون سعيدا عندما أرى مزيدا من التصحيح.

"لا يوجد ما يدفع لهبوط السوق لأن صورة الاقتصاد الكلي لا تزال سليمة."

وأضاف أن صائدي الصفقات البخسة سيساهمون في إبطاء الانخفاضات.

وكان سهم إعمار العقارية ذو الثقل في السوق الداعم الرئيسي للبورصة بصعوده 2.8 بالمئة. وزاد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 2.8 بالمئة وسهم سوق دبي المالي - البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج - 1.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة محققا مكسبا قدره 0.7 في المئة للأسبوع.