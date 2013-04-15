الرئيس التنفيذي: بروة القطري سيجمع 563 مليون دولار من بيع أسهم

الدوحة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك بروة القطري المملوك جزئيا لوحدة تابعة لصندوق الثروة السيادية في قطر إن البنك ينوي جمع 2.05 مليار ريال (563 مليون دولار) عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام وإصدار حقوق.

وقال ستيف تروب في مقابلة إن البنك الإسلامي سيصدر 50 مليون سهم بسعر 21 ريالا للسهم عن طريق طرح عام أولي في بورصة الدوحة.

ويعتزم بروة أيضا القيام بإصدار حقوق للمساهمين القائمين وسيبلغ حجمه 50 مليون سهم بسعر 20 ريالا للسهم.

وستبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات وسيسفر بيع المئة مليون سهم الإضافية عن زيادة رأس المال مليار ريال إلى أربعة مليارات ريال.