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بنكان قطريان يطلبان رفع سقف ملكية الأجانب لأسهمهما

Wed Jun 5, 2013 10:45am GMT
 
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الدوحة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الأربعاء إن البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي طلبا من البورصة زيادة عدد أسهمهما المتاحة للمستثمرين الأجانب إلى 25 بالمئة من القيمة السوقية لكل منهما.

وتوقع بيان للبورصة تنفيذ هذه التعديلات خلال ستة إلى تسعة أشهر.

وصدر البيان قبل أن تقرر شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال لمؤشرات الأسواق ما إذا كانت سترفع تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة من سوق ناشئة جديدة حاليا. ويصدر قرار الشركة في الأسبوع المقبل.

ولم تعدل الشركة تصنيف قطر في السابق بسبب القيود التي تفرضها على ملكية الأجانب. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 