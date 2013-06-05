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الملاحة القطرية تحصل على موافقة لإعادة شراء 5% من أسهمها

Wed Jun 5, 2013 12:06pm GMT
 
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دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الملاحة القطرية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها حصلت على موافقة الهيئة التنظيمية على خطة لإعادة شراء أسهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة على إعادة شراء خمسة بالمئة من الأسهم القائمة باستخدام عوائد المحفظة الاستثمارية للشركة.

ويبلغ عدد الأسهم المصدرة للملاحة القطرية 114 مليون سهم. وارتفع السهم 4.1 بالمئة إلى 78.4 ريال (21.53 دولار) اليوم وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 وذلك قبل إعلان الموافقة على إعادة شراء الأسهم.

(الدولار = 3.6414 ريال قطري) (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 