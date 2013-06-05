الملاحة القطرية تحصل على موافقة لإعادة شراء 5% من أسهمها

دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الملاحة القطرية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها حصلت على موافقة الهيئة التنظيمية على خطة لإعادة شراء أسهم.

ويبلغ عدد الأسهم المصدرة للملاحة القطرية 114 مليون سهم. وارتفع السهم 4.1 بالمئة إلى 78.4 ريال (21.53 دولار) اليوم وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 وذلك قبل إعلان الموافقة على إعادة شراء الأسهم.