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وول ستريت تبدد مكاسبها المبكرة مع تراجع أسهم شركات البناء

Mon Jun 10, 2013 2:09pm GMT
 
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نيويورك 10 يونيو حزيران (رويترز) - بددت الأسهم الأمريكية مكاسبها المبكرة اليوم الإثنين مع هبوط مؤشر ستاندرد أند بورز.

وكانت شركات بناء المساكن من بين الأضعف أداء اليوم. وكان أكبر ثلاثة خاسرين على مؤشر ستاندر أند بورز من بين تلك الشركات. وانخفض سهم لينار كورب 3.5 بالمئة بينما نزل سهم بولت جروب 3.2 بالمئة ودي.ار هورتون 3.0 بالمئة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 3.80 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 15244.32 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.14 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 1642.24 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.75 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3466.47 نقطة. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 