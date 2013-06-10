وول ستريت تبدد مكاسبها المبكرة مع تراجع أسهم شركات البناء

وكانت شركات بناء المساكن من بين الأضعف أداء اليوم. وكان أكبر ثلاثة خاسرين على مؤشر ستاندر أند بورز من بين تلك الشركات. وانخفض سهم لينار كورب 3.5 بالمئة بينما نزل سهم بولت جروب 3.2 بالمئة ودي.ار هورتون 3.0 بالمئة.