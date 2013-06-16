قطر تشدد القيود على استثمار البنوك في الأوراق المالية

من نادية سليم

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصرف قطر المركزي في بيان اطلعت عليه رويترز إنه شدد القيود المفروضة على حجم الاستثمارات التي يمكن للبنوك ضخها في الأسهم والسندات.

وتخفض القيود الجديدة الحد الأقصى لإجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات إلى 25 بالمئة من رأس مال البنك واحتياطياته لكنها استثنت السندات التي تصدرها الحكومة والبنوك الوطنية.

كان سقف الاستثمار في الأسهم والسندات يبلغ 30 بالمئة في السابق بموجب التعليمات الصادرة للبنوك في نوفمبر تشرين الثاني 2011.

وفرض البنك المركزي حدودا جديدة للاستثمار في الشركات والأوراق المالية غير المدرجة وحدد سقف إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بنسبة 15 بالمئة.

أما سقف الاستثمارات العقارية للبنوك الإسلامية فسيبلغ عشرة بالمئة من رأس المال والاحتياطيات مقابل 30 بالمئة في السابق.

ولم يكشف البنك عن أسباب فرض القيود الجديدة غير أن قطر تستعد لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات كبرى للبنية الأساسية وتسعى لتطوير سوق السندات الحكومية للإسهام في تمويل تلك المشروعات.

ولم يذكر البيان الإطار الزمني لتنفيذ القواعد الجديدة ولم يتسن الحصول على توضيح من مسؤولي البنك المركزي.