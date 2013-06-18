مسؤول: خروج 1.35 مليار دولار من البورصة التركية منذ أواخر مايو

اسطنبول 18 يونيو حزيران (رويترز) - قال علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الثلاثاء إن التدفقات الرأسمالية من أسواق الأسهم التركية منذ 26 مايو أيار بلغت 1.35 مليار دولار وذلك بسبب ظروف الأسواق العالمية واحتجاجات سياسية داخلية مستمرة منذ أسبوعين.

كان محافظ البنك المركزي التركي ارديم باشتشي قال في 12 يونيو حزيران إن الأموال التي خرجت من الأسواق التركية منذ بداية مايو تتراوح بين 7.9 مليار وثمانية مليارات دولار وأغلبها يرجع إلى عوامل عالمية. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)