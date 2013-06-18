بورصة قطر تعلن بدء تداول سندات الحكومة في 20 يونيو

دبي 18 يونيو حزيران (رويترز) - قالت بورصة قطر إنها ستبدأ في 20 يونيو حزيران تداول السندات الحكومية الصادرة عن البنك المركزي وذلك في إطار إجراءات لتعميق سوق السندات بالبلد العربي الخليجي وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة للبنوك والمؤسسات الأخرى.

وقال راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في بيان اليوم الثلاثاء إن إدراج السندات الحكومية خطوة باتجاه إطلاق سوق لسندات الشركات وهو ما سيساعدها في تمويل خططها للتوسع.

وقالت البورصة إن التداول سيبدأ بأربعة إصدارات سندات حكومية ومن المتوقع إدراج إصدارات فصلية جديدة في المستقبل. كانت البورصة بدأت تداول أذون الخزانة الحكومية في ديسمبر كانون الأول 2011.

وفي مارس آذار بدأ البنك المركزي الطرح الفصلي لسندات حكومية وصكوك مقومة بالريال لأجل ثلاث وخمس سنوات. ويقول البنك إنه يعتزم إصدار ما قيمته الإجمالية 16 مليار ريال (4.4 مليار دولار) هذا العام.