الأسواق الناشئة الجديدة تصمد وقت الاضطراب لصالح مستثمري الأجل الطويل

من كارولين كون

لندن 24 يونيو حزيران (رويترز) - تجذب أسواق الأسهم الناشئة الجديدة - التي يصعب دخولها ويصعب أيضا الخروج منها - من بلغاريا إلى باكستان مستثمرين للأجل الطويل وهو ما ساعد على تجنيبها أسوأ آثار العواصف التي تجتاح الأسواق.

وبينما تعاني تلك الأسواق الأقل تطورا من ضعف السيولة فإن ذلك يمكن أن يصبح ميزة عندما يندفع المستثمرون المذعورون للخروج من أسواق أخرى.

وخسرت الأسواق الناشئة الأكثر سيولة 15 في المئة من قيمتها منذ 22 مايو ايار عندما عزز بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكهنات بأنه سيقلص برنامجه لشراء السندات وهو ما سيقلل جاذبية الأصول مرتفعة العائد. وزاد الضغط بفعل القلق بشأن الاقتصاد الصيني.

وبالمقارنة مع ذلك تراجعت الأسواق الناشئة الجديدة ثلاثة في المئة فقط منذ 22 مايو ايار محققة أداء أفضل حتى من ستاندرد آند بورز 500 رغم هبوط الأسهم النيجيرية 6 في المئة في اسبوع واحد هذا الشهر عندما اعتبرت التقييمات للأسهم مبالغا فيها.

ومن بين العوامل الجاذبة لمديري الصناديق كون تلك الاسواق تستفيد من النمو الذي تدعمه الموارد الطبيعية ووفرة العمالة مع وجود قوة إنفاق متزايدة.

ورغم أنها أسهم ربما لا يسهل تداولها فإن المستثمرين يدركون هذا ويقبلون المخاطرة واضعين أعينهم على مكاسب في الأجل البعيد.

وقال فيليب بول مدير الاستراتيجية العالمية لدى اتش.اس.بي.سي لادارة الأصول "لا تميل الأسواق للتحرك. يدرك المستثمرون أن هذا في الغالب رهان طويل الأجل."