مقدمة 1-اتش.اس.بي.سي يدرس بيع حصته في مصرف دار السلام للاستثمار العراقي

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دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال اتش.اس.بي.سي هولدنجز اليوم الثلاثاء إنه يدرس بيع حصة الاغلبية التي يملكها في مصرف دار السلام للاستثمار العراقي وهي الحصة التي جعلته أكبر بنك دولي يعمل في العراق.

وترددت تكهنات في القطاع المصرفي العراقي لبعض الوقت حول حصة إتش.إس.بي.سي التي تبلغ 70.1 بالمئة في مصرف دار السلام وقال سيمون كوبر الرئيس التنفيذي لإتش.إس.بي.سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحفيين في أبريل نيسان إن البنك يجري مراجعة لوجوده في العراق.

وقال البنك في إشعار إلي الجهات التنظيمية في لندن "في أعقاب مراجعة استراتيجية تقرر دراسة خيارات للتخارج من حيازة إتش.إس.بي.سي في مصرف دار السلام." مضيفا أنه لن يشارك في أي عملية مزمعة لزيادة رأس المال في مصرف دار السلام.

وفي إطار خطة إعادة هيكلة عالمية مدتها ثلاث سنوات قلص إتش.إس.بي.سي أنشطة التجزئة المصرفية في بعض دول الشرق الأوسط ودمج أنشطته في سلطنة عمان مع بنك محلي. وقلص أيضا أنشطته المصرفية الإسلامية.

وقد تواجه صفقة البيع تعقيدات بسبب هيمنة بنكين حكوميين هما الرافدين والرشيد على القطاع المصرفي في العراق إضافة إلى وجود عدد كبير من البنوك الصغيرة.

وسببت المشكلات الأمنية والسياسية في العراق صعوبات لأنشطة كثير من البنوك الدولية العاملة هناك رغم الإمكانات الواعدة للقطاع المصرفي الناشئ في البلاد.

ورغم ذلك قال بنك ستاندرد تشارترد إنه يأمل في فتح فروع في العراق هذا العام وقال سيتي جروب أمس الإثنين إنه سيفتح مكتب تمثيل في بغداد.