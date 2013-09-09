السلام البحريني يتفق على مبادلة أسهم للاندماج مع بي.ام.آي بنك
دبي 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيان من مصرف السلام البحريني اليوم الاثنين إنه اتفق على الاندماج مع منافسه المحلي بي.ام.آي بنك عن طريق مبادلة أسهم.
ويعرض السلام 11 سهما من أسهمه مقابل كل سهم في بي.ام.آي وهو بنك شقيق لبنك مسقط العماني. وتتطلب العملية موافقة المساهمين ومن المقرر عقد اجتماعات للتصويت على الصفقة في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول حسبما أفاد البيان.
كان السلام وبي.ام.آي الذي يملك بنك مسقط 49 بالمئة فيه قد أعلنا للمرة الأولى في مايو أيار أنهما يدرسان الاندماج الذي سيتمخض عن ثالث أكبر بنك في البحرين من حيث الأصول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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