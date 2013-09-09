مقدمة 1-السلام البحريني يتفق على مبادلة أسهم للاندماج مع بي.ام.آي

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دبي 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بيان من مصرف السلام البحريني اليوم الاثنين إنه اتفق على الاندماج مع منافسه المحلي بي.ام.آي عن طريق مبادلة أسهم.

ويعرض السلام 11 سهما من أسهمه مقابل كل سهم في بي.ام.آي وهو بنك شقيق لبنك مسقط العماني. وتتطلب العملية موافقة المساهمين ومن المقرر عقد اجتماعات للتصويت على الصفقة في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول حسبما أفاد البيان.

وارتفع سهم السلام 5.9 بالمئة بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش في تداولات محدودة. وانخفض سهم بنك مسقط - الذي يملك 49 بالمئة من أسهم بي.ام.آي - بنسبة 1.4 بالمئة ضمن موجة بيع كبيرة في البورصة العمانية.

كان السلام وبي.ام.آي قد أعلنا للمرة الأولى في مايو أيار أنهما يدرسان الاندماج الذي سيتمخض عن ثالث أكبر بنك في البحرين بأصول قيمتها 1.79 مليار دينار (4.75 مليار دولار) وفقا لنتائج الربع الثاني للبنكين.

وستكون هذه ثالث صفقة اندماج في القطاع المصرفي البحريني هذا العام وتأتي في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الخليجية تشجيع الاندماج بين البنوك الإسلامية الصغيرة التي عصفت بها الأزمة العقارية المحلية وانتفاضة من وحي الربيع العربي مازالت تتبعها احتجاجات متفرقة.

وقال بنك البحرين الوطني وصندوق تقاعد محلي في مارس آذار إنهما سيشتريان حصة تبلغ 51.6 بالمئة في بنك البحرين الإسلامي. وفي يناير كانون الثاني أكمل بنك كابيفست وبنك إيلاف وبيت إدارة المال اندماجا ثلاثيا.

وكان بنك البحرين الإسلامي في السابق هدفا لمصرف السلام لكن المحادثات انهارت في فبراير شباط 2012 بسبب خلافات على القيمة.

وهناك صفقة اندماج أخرى قيد الدراسة بين بنك الخير والمصرف الخليجي التجاري.