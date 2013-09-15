هيئة الأوراق المالية الأردنية تعلق تداول 5 شركات

عمان 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت هيئة الأوراق المالية الأردنية اليوم الأحد إنها قررت تعليق تداول أسهم خمس شركات في البورصة لعدم تزويدها الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2012 والتقرير نصف السنوي لعام 2013.