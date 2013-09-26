Wed 9 Aug 2017 | 10:00 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

سيمبكورب صلالة العمانية تستكمل طرح أسهم قيمته 138 مليون دولار

Thu Sep 26, 2013 9:56am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء العمانية اليوم الخميس إنها استكملت طرحا عاما أوليا قيمته 53 مليون ريال (138 مليون دولار) في سلطنة عمان.

وقال بيان إن الاكتتاب فاق المعروض في الطرح الذي جرى في الفترة من 28 أغسطس آب إلى 26 سبتمبر أيلول ورتبه بنك اتش.اس.بي.سي عمان وشهدت العملية إقبالا من المستثمرين الأفراد ومن مؤسسات من السلطنة ودول الخليج وأوروبا.

وأضاف أن من المتوقع أن يبدأ تداول السهم في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وتملك وحدة تابعة لسيمبكورب اندستريز السنغافورية حصة 60 بالمئة في الشركة.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 