صافي ربح صناعات قطر يتراجع 6% في تسعة أشهر بسبب انخفاض الأسعار

الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة صناعات قطر انخفاضا بنسبة ستة بالمئة في صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام قائلة إن انخفاض أسعار الأسمدة وارتفاع تكاليف التشغيل أثر على نتائجها.

وقالت الشركة - وهي ثاني أكبر منتج للكيماويات في الخليج من حيث القيمة السوقية بعد سابك السعودية - في بيان إلى البورصة اليوم الإثنين إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 6.3 مليار ريال (1.73 مليار دولار) مقارنة مع 6.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.