مقدمة 1-هبوط ربح صناعات قطر في الربع/3 لانخفاض الأسعار ونمو التكلفة

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الكويت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دفع انخفاض أسعار الأسمدة وارتفاع تكاليف التشغيل صافي ربح شركة صناعات قطر للانخفاض في الربع الثالث بنحو الثلث ليأتي دون توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات لرويترز تستند إلى البيان المالي بشأن تسعة أشهر أن ثاني أكبر شركة منتجة للكيماويات في الخليج بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حققت ربحا صافيا بلغ 1.73 مليار ريال قطري (475 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر ايلول مقارنة مع 2.62 مليار ريال في الربع الثالث من 2012.

وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز أن تحقق صناعات قطر ربحا صافيا يبلغ 1.98 مليار ريال في المتوسط في الربع الثالث.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى انخفاض أسعار الأسمدة وارتفاع تكاليف التشغيل.

وقالت الشركة إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 4.4 مليار ريال بانخفاض 8.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.