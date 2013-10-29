عمان تستعين ببنك مسقط لبيع 19% في شركة الاتصالات الحكومية

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قررت سلطنة عمان الاستعانة ببنك مسقط أكبر بنك في البلاد لترتيب بيع حصة نسبتها 19 بالمئة من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في السوق الثانوية.

وتنوي الحكومة بيع الحصة المتوقع أن تجلب نحو 600 مليون دولار لتعزيز دخلها غير النفطي وتمويل إنفاق عام متنام.

وقالت عمانتل أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في السلطنة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية عينت بنك مسقط مستشارا ماليا لبيع 27 بالمئة من أسهمها في الشركة العمانية للاتصالات بما يعادل حصة نسبتها 19 بالمئة من رأس المال المساهم به لشركة الاتصالات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)