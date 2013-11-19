بورصة قطر تلغي تداولات اليوم بعد خلل فني

وأضافت البورصة في بيان على موقعها على الانترنت "بعد التشاور والتنسيق مع هيئة قطر للاسواق المالية تقرر الغاء جميع الصفقات التي عقدت اليوم والاوامر التي لم تنفذ بعد ان تحققت من ان ذلك الخلل قد اثر على تدفق المعلومات وصحتها وقدرة الوسطاء على تنفيذ اوامر عملائهم بصورة عادلة وصحيحة وسليمة."