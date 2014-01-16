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مصرف الريان القطري يعلن إتمام الاستحواذ على البنك الإسلامي البريطاني

Thu Jan 16, 2014 6:47am GMT
 
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دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف الريان القطري وهو أكبر بنك اسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس إنه انتهى من عملية الاستحواذ على البنك الإسلامي البريطاني.

ولم يكشف مصرف الريان عن شروط الصفقة.

وكان بنك قطر الدولي الإسلامي يملك حصة الأغلبية في البنك الإسلامي البريطاني ودخل في محادثات مع مصرف الريان حول صفقة البيع منذ منتصف 2012.

وقال الريان في بيان للبورصة إنه حصل على موافقة المستثمرين الذين يملكون 95 بالمئة من رأس المال المساهم في البنك الإسلامي البريطاني على الصفقة. واضاف البيان أن الهيئة التنظيمية البريطانية أقرت عملية الاستحواذ.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 