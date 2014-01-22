تغطية أول طرح للأسهم في قطر منذ 2010

الدوحة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة قطر للبترول اليوم الأربعاء إن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التابعة لها استكملت أول طرح عام أولي في بورصة قطر منذ عام 2010.