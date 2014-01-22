تغطية أول طرح للأسهم في قطر منذ 2010
الدوحة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة قطر للبترول اليوم الأربعاء إن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التابعة لها استكملت أول طرح عام أولي في بورصة قطر منذ عام 2010.
وذكرت الشركة الأم المملوكة للدولة أن الأسهم المطروحة وعددها 323.19 مليون سهم وتمثل 25.725 بالمئة من رأسمال مسيعيد بيعت بأكملها إلى مستثمرين قطريين ولاقت طلبا كبيرا. وجمعت العملية نحو 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار).
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
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