كيو.إن.بي للخدمات المالية توسع تغطيتها إلى السعودية ومصر والإمارات

من نادية سليم

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - وسعت كيو.إن.بي للخدمات المالية وهي ذراع السمسرة لبنك قطر الوطني تغطيتها إلى السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة نظرا لاهتمام المستثمرين القطريين المتنامي بتلك الأسواق.

وقال أحمد شحادة رئيس أنشطة التداول لدى كيو.إن.بي للخدمات المالية لرويترز "توسعنا في تغطيتنا إلى خارج قطر مع إظهار المستثمرين المحليين مزيدا من الثقة في الأسهم."

وارتفعت بورصة دبي أكثر من 100 في المئة العام االماضي بينما صعدت البورصة السعودية 26 في المئة. وزادت بورصة مصر 60 في المئة فوق مستواها المنخفض في يونيو حزيران 2013 متعافية إلى مستويات ما قبل انتفاضة 2011.

وزاد مؤشر بورصة قطر 7.5 في المئة الشهر الماضي مدعوما بتوقعات بإنفاق حكومي قوي على مشروعات البنية التحتية. وتشكل كيو.إن.بي للخدمات المالية 25 في المئة من المعاملات في بورصة قطر مستحوذة على أكبر نصيب في السوق.

وقال شحادة "هناك أيضا إقبال من المؤسسات على الشراء في قطر ويساهم النشاط المرتفع في جذب الأموال."

ومن المنتظر أن تتدفق صناديق الاستثمار قليلة النشاط على أسواق قطر والامارات في مايو أيار بعد سريان قرار مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بمنحهما وضع السوق الناشئة. وتحركت بالفعل بعض الصناديق النشطة وقامت بزيادة مراكزها منذ إعلان قرار إم.إس.سي.آي في يونيو حزيران 2013.

وقال شحادة "تتحرك أسواق المنطقة في اتجاهات مختلفة لكن الامارات وقطر ستتجهان صعودا حتى سريان قرار منحهما وضع السوق الناشئة من جانب إم.إس.سي.آي."