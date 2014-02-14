الليرة التركية ترتفع والاسهم تصعد مع تراجع طلب الشركات على النقد الاجنبي

اسطنبول 14 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت الليرة التركية وصعدت الاسهم في بورصة اسطنبول اليوم الجمعة مع تراجع طلب الشركات على النقد الاجنبي بعد فترة شهدت طلبا شديدا على العملة الامريكية بسبب الشكوك السياسية.

ومن المتوقع ان يبقي البنك المركزي التركي في اجتماع يوم الثلاثاء اسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير بعد زيادة حادة في اجتماع طاريء للجنته للسياسة النقدية في 29 يناير كانون الثاني استهدفت وقف هبوط حاد لليرة.

وسجلت الليرة عند الاغلاق 2.1820 مقابل الدولار إرتفاعا من 2.1968 في الاغلاق السابق. وكانت الليرة هوت إلي 2.39 وهو مستوى قياسي منخفض امام الدولار في 27 يناير كانون الثاني.

وفي بورصة اسطنبول صعد المؤشر الرئيسي للاسهم التركية 1.75 بالمئة ليغلق على 64882.91 نقطة مظهرا اداء افضل من مؤشر الاسواق الناشئة الذي ارتفع 1.18 بالمئة.

وتراجع عائد سند الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات إلي 10.10 بالمئة من 10.17 بالمئة عند الاغلاق يوم الخميس.