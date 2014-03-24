بي.ام.دبليو يرتفع وسط أداء ضعيف للأسهم الأوروبية

لندن 24 مارس آذار (رويترز) - أثرت بيانات ضعيفة للاقتصاد الصيني على أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين لكن سهم بي.ام.دبليو الألمانية لصناعة السيارات صعد صباحا بعد رفع تصنيفه.

وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 بالمئة إلى 1304.93 نقطة في المعاملات المبكرة في حين نزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.1 بالمئة إلى 3093.55 نقطة.

لكن بي.ام.دبليو ارتفع 1.8 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء" من "احتفاظ".

وقال بعض المتعاملين إن البيانات الصينية الضعيفة ستحول دون تحقيق تقدم كبير للأسواق الأوروبية في المدى القريب.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع القراءة الأولية لمؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري مشتريات القطاع الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في مارس آذار.

وقال ريتشارد جريفيث المدير المشارك في بيركلي فيوتشرز "الاتجاه العام مازال نزوليا في الوقت الراهن."