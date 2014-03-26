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مشاكل فنية تعطل التداول في البورصة العمانية

Wed Mar 26, 2014 7:22am GMT
 
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دبي 26 مارس آذار (رويترز) - قالت البورصة العمانية اليوم الأربعاء إنها تواجه مشاكل فنية لليوم الثاني بعد تعليق التداول أمس الثلاثاء بسبب عطل.

وقالت سوق مسقط للأوراق المالية في بيان مقتضب "نود التنويه عن وجود مشكلة فنية في آلية الربط بين نظام التداول والتطبيقات الأخرى."

ولم تذكر تفاصيل ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولي البورصة للحصول على تعليق. وأبلغ سمسار في مسقط رويترز أنه لا يستطيع تداول الأسهم في الوقت الحالي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 