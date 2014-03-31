مؤشر الأسهم التركية يرتفع 1.95% بعد نصر انتخابي لحزب أردوغان

اسطنبول 31 مارس آذار (رويترز) - فتحت الأسهم التركية على ارتفاع نحو اثنين بالمئة اليوم الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر كانون الأول وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فوز حزبه في الانتخابات المحلية التي تحولت إلى إستفتاء على حكمه.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 1.95 بالمئة عند الفتح وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بلغ 70089 نقطة بارتفاع 1.4 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ومنذ تفجر فضيحة فساد حكومية في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بعد أن راهن المستثمرون على انحسار الاضطرابات السياسية في الشهور المقبلة.