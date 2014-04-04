صعود الليرة والاسهم التركية رغم دعوة اردغاون البنك المركزي لخفض الفائدة

اسطنبول 4 أبريل نيسان (رويترز) - صعدت الليرة التركية اليوم الجمعة مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام بعد ان عززت بيانات ايجابية للوظائف في الولايات المتحدة الطلب على الاصول في الاسواق الناشئة.

وتعافت الليرة من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة عندما دعا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان البنك المركزي الي خفض اسعار الفائدة.

وصعدت الليرة الي 2.1086 مقابل الدولار الامريكي مقتربة بشدة من اعلى مستوى لها في 2014 البالغ 2.1065 . لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها وأغلقت منخفضة 0.91 بالمئة عند 2.1120 .

وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الليرة الي 2.1433 عقب تعليقات اردوغان التي ادلى بها بعد يوم من قول محافظ البنك المركزي ان مكافحة التضخم اولوية وان اسعار الفائدة الحالية ستساعد في تحقيق ذلك.

ويشعر المستثمرون بقلق من ضغط الحكومة على البنك المركزي لابقاء اسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع لاسباب مرتبطة بالانتخابات. وحذروا من ان هذا سيلحق ضررا بمساعي تركيا لخفض التضخم وتصحيح الاختلالات التجارية.

وفي بورصة اسطنبول اغلق المؤشر الرئيسي للاسهم التركية مرتفعا 1.45 بالمئة عند 72582.86 نقطة متفوقا على مؤشر الاسواق الناشئة الذي ارتفع 0.53 بالمئة.

وفي سوق السندات تراجع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عامين الي 10.64 بالمئة من 10.65 في الاغلاق السابق بينما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات الي 10.65 بالمئة من 10.36 بالمئة عند الاغلاق امس الخميس.