بورصة البحرين تقر قواعد للتداول بالهامش وصناع السوق

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت بورصة البحرين اليوم الثلاثاء إنها أقرت قواعد تنظم خدمات تمويل التداول بالهامش وتضع "خطوطا عامة لعمل صناع السوق بشكل يساهم في تحسين السيولة".

وسيبدأ التداول بالهامش في سبتمبر أيلول. ويتأهب صناع السوق بالفعل لتلبية طلبات البيع والشراء بشكل مستمر ولم تحدد البورصة متي يمكنهم البدء في العمل أو ما إذا كان قد وقع الاختيار على شركات ما للقيام بهذا الدور.

وجاهدت بورصة البحرين التي لا تزيد قيمتها السوقية على 21 مليار دولار لاجتذاب رؤوس الأموال الإقليمية في مواجهة المنافسة من جانب أسواق أكبر مثل بورصات السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وقالت البورصة إنها وافقت على تداول "أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات والصناديق القابلة للتداول وصناديق الاستثمار العقارية".