الأسواق التركية تتراجع متأثرة بالعنف في العراق

اسطنبول 16 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت الأسواق التركية اليوم الاثنين بعدما ألمح محافظ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مع خشية المستثمرين من التقدم الذي يحرزه مسلحون من العرب السنة في العراق.

وقال رئيس البنك المركزي إردم باسجي اليوم إن البنك قد يراجع أسعار الفائدة هذا الشهر إذا ما وجد أن توقعات التضخم تتحسن بسرعة.

ومن المقرر أن يجتمع البنك يوم 24 يونيو حزيران للنظر في أسعار الفائدة.

وعوضت الأسهم بعض الخسائر بعد تصريحات باسجي لكنها مازالت منخفضة بنسبة واحد بالمئة عن الإغلاق السابق بينما تواجه أنقرة خطر اندلاع حرب ثانية على حدودها بالاضافة إلى الحرب المستعرة في سوريا منذ ثلاث سنوات.

وجرى تداول الليرة عند 2.1405 ليرة للدولار بحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش في أضعف مستوى لها تقريبا منذ أواخر ابريل نيسان مقابل 2.1236 عند الاغلاق يوم الجمعة.