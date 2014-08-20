النهضة العمانية عند أعلى سعر في 8 أسابيع بفعل استثمار بوحدة

دبي 20 أغسطس آب (رويترز) - صعدت أسهم النضهة للخدمات العمانية إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الأربعاء بعدما قالت الشركة إن وحدتها توباز للطاقة والملاحة حصلت على استثمار قيمته 75 مليون دولار من ستاندرد تشارترد للاستثمار المباشر.

وتضخ ستاندرد تشارترد السيولة مقابل حصة 9.8 بالمئة في الوحدة حسبما ذكرت النهضة في بيان إلى البورصة العمانية. وتستخدم الأموال لتوسعة أسطول توباز وتطوير أعمالها.

وفي الساعة 0619 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم النهضة 5.2 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 24 يونيو حزيران.