الاسواق التركية تصعد بفعل امال بمزيد من التيسير من المركزي الاوروبي

اسطنبول 26 أغسطس آب (رويترز) - صعدت الاسواق التركية اليوم الثلاثاء قبل يوم من اجتماع للبنك المركزي في انقرة بشان اسعار الفائدة وسط توقعات بان البنك المركزي الاوروبي ربما يقرر مزيدا من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه الاسبوع القادم.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يبقي المركزي التركي اسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه غدا الاربعاء على الرغم من دعوات من الحكومة الي تخفيضات حادة لحماية النمو الاقتصادي.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية الي 2.1647 أمام الدولار بحلول الساعة 1442 بتوقيت جرينتش من 2.1777 في اواخر التعاملات امس الاثنين.

وأغلق المؤشر الرئيسي للاسهم التركية في بورصة اسطنبول مرتفعا 1.88 بالمئة عند 80754 نقطة متفوقا على اداء المؤشر الاوسع للاسواق الناشئة الذي ارتفع 0.21 بالمئة.

وتراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات الي 9.22 بالمئة من 9.40 بالمئة يوم الاثنين.