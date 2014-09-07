بناء السفن الكويتية تفوز بمناقصة حكومية قيمتها 3.1 مليون دينار

الكويت 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن الكويتية اليوم الأحد إنها فازت بمناقصة قيمتها 3.1 مليون دينار (10.8 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن المناقصة تتعلق "بمشروع تعزيز إستقامة الرصيف الجنوبي لتسهيل الإستيراد حتى عام 2025 في مصفاة ميناء الأحمدي لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية".

وأضاف البيان أن مدة العقد 12 شهرا من تاريخ التوقيع "علما بأن الأثر الكمي المتوقع على الوضع المالي للشركة هو تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة 4.5 بالمئة إلى 5.5 بالمئة من قيمة المشروع".